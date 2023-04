Wout van Aert begrijpt beslissing van Mathieu van der Poel, maar legt ook uit waarom hij het wel doet

Wout van Aert en Remco Evenepoel delen heel wat van hun trainingen op Strava. Mathieu van der Poel doet dat sinds dit jaar niet meer, maar dat begrijpt Van Aert ook.

Na zijn rugblessure die hij in 2021 opliep besliste Mathieu van der Poel om zijn trainingen en alles wat hij deed voor zijn terugkeer te delen op Strava. Maar sinds dit jaar zet Van der Poel er niets meer op.

"Ik had voor mezelf uitgemaakt om het één jaar lang te delen omdat ik links en rechts commentaar kreeg dat er over mijn trainingen niets bekend was. Nu heb ik er geen behoefte meer aan om dat te delen", zei hij daarover bij het AD.

Niets komt vanzelf

Wout van Aert deelt wel nog altijd van trainingen op Strava. "Ja, zeker begrijp ik Mathieu. Buiten hem zijn er nog overigens nog heel veel andere renners die hun gegevens niet online zetten of maar gedeeltelijk/sporadisch. Dat is ieder zijn keuze", zegt Van Aert bij In de Leiderstrui.

Hij kiest er dus bewust wel voor om veel te delen, omdat hij de interactie met de fans leuk vindt. "Het is plezierig om dat de delen en ik vind het ook belangrijk om te laten zien wat ik ervoor doe."

Maar Van Aert wil ook tonen dat zijn prestaties niet uit de lucht komen vallen. "Als je mij van kortbij volgt, zie je dat het niet vanzelf komt. Dat vind ik wel mooi, om dat via Strava te laten zien. Ik volg echter ook het standpunt dat je niet alles wil prijsgeven."