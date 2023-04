Hoe verwerkt Van Aert zijn ontgoocheling? "Stel mezelf, mensen rondom mij en mensen langs de kant van de weg teleur"

Wout van Aert blijft met grote ontgoocheling achter na de Ronde. Er is één manier om die te verwerken: na Roubaix weer trots kunnen zijn op hoe hij het zelf heeft aangepakt.

In Sportweekend ging Sammy Neyrinck zondag een hele dag mee in het spoor van Wout van Aert. Na afloop van de Ronde van Vlaanderen gingen de twee nog even rond tafel zitten om de koers tebespreken. "In de sprint kom ik net iets te kort, maar de derde plaats is sowieso niet waar we voor kwamen", klinkt het.

Al had die podiumplek misschien toch enige soelaas kunnen bieden. "Voor de ploegmaats had ik het wel beter gevonden als ik op zijn minst die derde plaats had kunnen pakken. Dat verdienden we. Ik hoef mij niet te excuseren, maar toch heb ik dat gevoel dat ik het niet heb kunnen waarmaken."

Er is niet veel tijd om te jammeren

"Ik stel mezelf teleur, alle mensen rondom mij en alle mensen langs de kant", is Van Aert hard voor zichzelf. Dé manier om dat te verwerken: een Helleklassieker rijden waar hij fier op kan zijn. "Het is goed dat Parijs-Roubaix er snel aankomt, er is niet veel tijd om te jammeren. Ik hoop daar gewoon mijn koers goed te kunnen rijden."