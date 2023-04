Eddy Planckaert werd compleet verrast door straffe beslissing van zoon Francesco: "Hij was gechoqueerd"

Eddy Planckaert staat gekend voor zijn sappige wieleranalyses. Een beslissing van zijn zoon Francesco heeft de ex-winnaar van de groene trui wel eens verrast, zo blijkt.

In Dag Allemaal komt Francesco Planckaert, de 41-jarige zoon van Eddy, aan het woord. Francesco koerste vroeger zelf ook. En hij had daar echt wel aanleg voor. Francesco beweert dat hij bij de jeugd zestig koersen won, evenveel zelfs als Philippe Gilbert.

In het profwielrennen lukte het echter niet voor Francesco door een opeenstapeling van blessures. Wanneer zijn ploegleider hem eens een contract aanbood voor een minimuloon, hing Francesco zijn fiets aan de haak. Geheel onverwacht op dat moment, ook voor vader Eddy. "Hij was gechoqueerd", stelt Francesco.

Je geluk wordt bepaald door hoe je in het leven staat

Dit verhaal staat wel in schril contrast met de mannen die het wél gemaakt hebben in de koers. "Ik zou kunnen klagen dat ik nog elke dag pijn heb aan mijn knie - wat ook zo is - of dat sommige ex-collega’s nu schatrijk zijn en in Monaco wonen, maar dat zou mij niet vooruithelpen. Je geluk wordt bepaald door hoe je in het leven staat."