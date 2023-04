OFFICIEEL: zéér opmerkelijk transferverhaal: al strepen verdiend bij Ineos, nu op 27ste in opleidingsteam Lotto Dstny

Lotto Dstny heeft een versterking aangekondigd voor zijn Development Team. Dat bestaat uiteraard vooral uit jonge renners die worden voorbereid op het profbestaan. De reeds 27-jarige Christopher Lawless is vanaf heden hun ploegmaat. Lawless heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.

De Brit passeerde in zijn carrière onder meer langs de opleidingsploegen van Bradley Wiggins (Team Wiggins) en Axel Merckx (Axeon Hagens Berman), om vervolgens de stap te zetten naar Sky, wat dan later Ineos werd. Bij deze topploeg koerste hij drie jaar, waarna dan nog twee jaren volgden bij TotalEnergies.

📣 Transfer news 📣



Join us in welcoming @ChrisLawless95 to Lotto Dstny as the 27-year-old British rider will integrate the Lotto Dstny Development Team 🤝



