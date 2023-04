🎥 Belg boos nadat hij van de weg wordt gereden in de Ronde, Ballerini kaatst de bal terug

De Ronde van Vlaanderen was niet de dag van Davide Ballerini. De Italiaan kwam in de finishstraat ten val, maar deed dat ook nog eerder op de dag.

De beelden van Davide Ballerini die in de sprint om de 43ste plaats nog ten val komt in de laatste 100 meter doken al op. Maar de Italiaan van Soudal Quick-Step kwam al eens eerder ten val.

En ook die beelden doken nu op. Laurenz Rex van Intermarché-Circus-Wanty deelde op zijn sociale media beelden van hoe hij omver wordt gereden door Ballerini. De Italiaan gaat aanleunen bij Rex en de twee komen even later ten val.

"Niemand kon mij stoppen met het finishen van mijn eerste Ronde van Vlaanderen", zette Rex bij de beelden. En de Belg vroeg ook om wat meer respect te tonen. Performance Manager Aike Visbeek reageerde dat Ballerini net als Maciejuk gediskwalificeerd mocht worden.

Niet veel aan de hand

Volgens Ballerini zelf was er niet zo veel aan de hand en hij wijst naar Rex zelf. "Hij kwam plotseling van achteruit aangereden en wou voorbijsteken. Ik had hem niet gezien en verloor mijn evenwicht", zegt hij bij HLN.

"Ik probeerde overeind te blijven en kwam zo in aanraking met Laurenz. Vervolgens geraakten we allebei van de weg af. Niets meer of minder dan dat", zei de Italiaan nog.