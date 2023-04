🎥 Uno-X verrast in het slot van de Région Tour en wint de etappe

Erlend Blikra heeft de 2e etappe in de Région Pays de la Loire gewonnen. Hij won de massasprint voor een ploegmaat. In de voorbereiding was er een valpartij met ritwinnaar Bryan Coquard als voornaamste slachtoffer.

Voor de 2e etappe in de Région Pays de la Loire Tour ging het van Clisson naar Le Lion-d'Angers. De rit was bijna 170 km lang en weer voer voor spurters. Al snel kozen 4 renners voor het hazenpad. Het kwartet kreeg zo'n 3 minuten voorsprong. In het peloton behielden ze de controle en vooral Groupama-FDJ deed zijn werk in de achtervolging. In de finale moest het peloton nog stevig doorrijden om het viertal weer in te rekenen, maar uiteindelijk moest de kopgroep waar ze nog met 3 overbleven, zich toch gewonnen geven. Op 2 km van de streep werden ze weer gegrepen. Zo maakten we ons op voor een nieuwe massasprint. Die werd ontsierd door een val. Bryan Coquard, de winnaar van de 1e rit, lag erbij. Net voor de laatste bocht was er een uitval van Uno-X en Erlend Blikra maakte het af. Hij won voor ploegmaat Stian Fredheim en Pierre Barbier. Blikra neemt ook de leiderstrui van Coquard over. 🏅🇳🇴Erlend Blikra (UNO-X) gana la Etapa 1 de la Région Pays de la Loire Tour 2023 🇫🇷#RegionTour #Ciclismo #Noticiclismo pic.twitter.com/LUNx0Zi0dD — NotiCiclismo ➡ 🇪🇸 #Itzulia2023 (@Noticiclismo1) April 5, 2023