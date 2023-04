Alexander Kristoff looft Belg en ziet hem als een jongere versie van zichzelf: "Dat heb ik hem ook verteld"

Vorig jaar won Alexander Kristoff nog solo de Scheldeprijs. Maar zichzelf opvolgen ziet de Noor niet gebeuren.

Vorig jaar was er veel wind en regen tijdens de Scheldeprijs waardoor het eens niet op een traditionele sprint uitdraaide. Alexander Kristoff zat in de goede ontsnapping en won na een solo van zo'n 8 kilometer.

De Noor ziet zichzelf wel niet opvolgen, wat dit jaar wordt het waarschijnlijk wel een sprint door het goede weer. Waarschijnlijk zal hij dus niet mengen in de sprint. "Momenteel zie ik mezelf niet in staat om renners als Philipsen of Jakobsen te kloppen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Kristoff zal waarschijnlijk opofferen als lead-out voor zijn jongere ploegmaten Waerenskjold en Halvorsen. Toch ziet Kristoff een Belg als de jongere versie van zichzelf.

"Dat heb ik hem ook verteld toen we samen in de ploeg reden bij UAE Team Emirates. Vorig jaar in de Tour was hij veruit de beste sprinter", zegt Kristoff nog. Volgens de Noor is Philipsen niet per se de snelste spurter, maar kan hij zich gewoon erg goed positioneren.