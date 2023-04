Lorena Wiebes blijft de koningin van de Scheldeprijs: "Ik moest het wel afmaken"

Lorena Wiebes heeft voor de 3e keer de Scheldeprijs gewonnen. Zo blijft ze de enige winnares in Schoten.

In de achtervolging op de kopgroep hield SD Worx zich afzijdig, maar in de slotkilometers nam het Nederlandse team de wedstrijd in handen. Barbara Guarischi trok de spurt voor Lorena Wiebes aan en de kopvrouw maakte het af.

"Op 150 meter van de streep kwam ik eruit. Dat was voldoende en ik maakte het af", zei Wiebes in het flashinterview na de Scheldeprijs. "Ik moest ook wel winnen, want het was een perfecte lead-out."

Al moest Wiebes in de sprint wel nog met Charlotte Kool afrekenen. "Ik voelde haar opkomen op links, maar ik ben geen renster om dan dicht te gooien. Dan neem ik geen risico, maar het was gelukkig genoeg", was Wiebes eerlijk.

Wiebes rijdt zaterdag Parijs-Roubaix en dat zal vooral in een dienende rol zijn: "Lotte Kopecky wil heel graag winnen en ik zal haar daarin graag ondersteunen."