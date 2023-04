Mark Cavendish steekt in de Scheldeprijs terug zijn neus aan het venster: "Het draait om meer dan een resultaat"

Mark Cavendish is in de Scheldeprijs 3e geëindigd. Een opsteker voor de Brit, want vooralsnog waren er nog geen grote uitslagen.

Het was een chaotische sprint in de Scheldeprijs. Uiteindelijk was Jasper Philipsen duidelijk de snelste. Achter hem plaatste Mark Cavendish zich als 3e. Zijn beste resultaat van het seizoen. Eerder werd hij in de openingsrit in de Ronde van Oman al eens 3e.

"Nice", was Cavendish in het flashinterview blij met zijn 3e plaats. "Het is een mooi podium om te delen en we hebben als ploeg goed gereden en gesprint."

Vooral dat laatste vond Cavendish belangrijk: "Het gaat over meer dan het resultaat. Zo willen we vooral deze ploeg laten functioneren. De ploegmaats waren heel goed en ik ben dan ook gelukkig."

In de finale reed Astana heel de tijd attent vooraan. "We wisten dat iedereen fris zou zijn en dat het een gevaarlijke finale zou worden. Wij wilden graag vroeg voorin zitten, want in deze koers kun je alles pakken of alles verliezen", besloot Cavendish die na de Scheldeprijs naar de Ronde van Sicilië en daarna naar de Giro trekt.