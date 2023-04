Is Jasper Philipsen de snelste spurter ter wereld?: "Hij is supersterk"

Jasper Philipsen won voor de 2e keer de Scheldeprijs. Hij troefde er enkele topspurters af.

Veel topspurters rijden de Scheldeprijs. De koers wordt ook gezien als het officieuze wereldkampioenschap voor de sprinters.

Jasper Philipsen bleek aan het einde de snelste en won zo de sprintklassieker voor de 2e keer. Is hij momenteel dan de snelste spurter ter wereld?

"Hij is momenteel toch een van de snelste spurters in het peloton", wist ploegmaat Jonas Rickaert aan Sporza te vertellen. "Vorig jaar was hij in mijn ogen al de snelste en dit jaar bevestigd hij gewoon. Hij is gewoon supersterk. En als je sterk en snel bent, kan je veel koersen winnen."

Naast de Scheldeprijs won Philipsen ook al Brugge-De Panne. Eerder won hij ook 2 ritten in de Tirreno-Adriatico.