Sam Welsford wordt in de Scheldeprijs na Jasper Philipsen 2e: "Ik zat wat ingesloten"

Achter Jasper Philipsen is Sam Welsford 2e geëindigd. Hij zat wat ingesloten, vertelde hij achteraf.

De finale van de Scheldeprijs was zeer hectisch. "Het was een vrij gecontroleerde dag en tot aan de finale was het vrij gemakkelijk", vertelde Sam Welsford via Team DSM. "Die finale zou dan snel en hectisch worden."

"In de laatste kilometers hebben mijn ploegmaats me goed opgevangen", ging Welsford verder. "De ronden waren vrij hectisch. Dus een goede positionering was belangrijk."

De sprint kwam voor Welsford er niet helemaal uit, maar werd uiteindelijk wel 2e: "Ik zat wat ingesloten en kon niet voluit sprinten, maar ik denk dat we weer heel dichtbij de overwinning zaten. Als we zo blijven werken, zal die er zeker eens komen."

Welsford had in het flashinterview na de streep lof voor winnaar Jasper Philipsen en diens ploeg Alpecin-Deceuninck: "Chapeau. Ze reden echt een sterke finale."