'Soudal Quick-Step krijgt stevige concurrentie om klimmer in steun van Remco Evenepoel binnen te halen'

Soudal Quick-Step is in Carlos Verona van Movistar geïnteresseerd, maar volgens La Gazzetta dello Sport is ook INEOS Grenadiers geïnteresseerd in de Spaanse klimmer.

Om de klimtrein rond Remco Evenepoel te versterken, is Soudal Quick-Step nog op zoek naar extra renners. Volgens Het Nieuwsblad staat onder meer Carlos Verona op de longlist. De Spanjaard reed tussen 2012 en 2016 al voor Patrick Lefevere. Sinds 2019 rijdt Verona voor Movistar en daar loopt zijn contract eind 2023 af. Verschillende ploegen zijn geïnteresseerd om hem binnen te halen. Naast Soudal Quick-Step zou ook INEOS Grenadiers geïnteresseerd zijn. Dat meldde La Gazzetta dello Sport. Verona zou een stevig bod van het Britse team gekregen hebben. Daarnaast is het ook altijd mogelijk dat Verona gewoon bij Movstar verlengd. © photonews