"Dat Van Aert niet topfavoriet is, is duidelijk": Van der Poel niet akkoord met vader en schat ook andere concurrenten in

Meningen van Mathieu van der Poel en vader Adrie kunnen verschillen. Van Aert is favoriet voor Parijs-Roubaix, zo stelde Adrie van der Poel. Van Aert zelf lacht dat weg, Mathieu ziet het ook niet zo.

Dat kwam naar voren in een video die Alpecin-Deceuninck verspreidde, met de vooruitblik van Mathieu van der Poel op Parijs-Roubaix. "Ik vind niet dat er op dit ogenblik één topfavoriet is. Ik denk eerlijk gezegd wel dat deze wedstrijd Wout iets beter ligt dan de Ronde van Vlaanderen. Dat hij niet de absolute topfavoriet is, dat is wel duidelijk."

Wie zijn dan zoal de favorieten? "In Roubaix is het iets moeilijker in te schatten, omdat er heel veel kanshebbers zijn. Je moet ook een beetje geluk hebben in deze wedstrijd. Ik denk aan de namen die iedereen verwacht. Zoals een Ganna. Van Aert, Kung... Pedersen was heel goed in de Ronde. Asgreen, Lampaert."

KENNIS OPGEFRIST

Overigens kunnen nog meer renners dan enkel deze namen de koers winnen, stipt Van der Poel aan. Heeft de verkenning hem nog wat bijgebracht? " Tijdens de verkenning heb ik vooral kennis opgefrist. Dit is wel de regio van alle klassiekers waar je het minste komt. Het is niet slecht om eens op te frissen."

Frisheid is ook een belangrijke factor. "Ik was redelijk goed hersteld van de Ronde. In de Scheldeprijs voelde ik mij vrij goed. Dat was toch een stevige dag. Als ik de benen heb van de Ronde, zou ik wel mee moeten kunnen doen voor winst. Situaties zoals waarbij de ploeg het voor mij rechtzetten in de Ronde, moeten we vermijden."

WELLICHT GEEN AMSTEL OF LUIK

Mathieu van der Poel is er dus klaar voor, maar voorziet na Parijs-Roubaix wel een lange rustperiode. "De kans is miniem dat ik de Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik rijd", kondigt de kopman van Alpecin-Deceuninck aan.