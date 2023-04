Hoe Van Aert, Van der Poel en Pogacar de koers veranderd hebben: Van Avermaet ziet hen kettingreactie veroorzaken

Van Avermaet heeft het zelf kunnen ervaren in het peloton, hoe Van Aert, Van der Poel en Pogacar de koers veranderd hebben. De olympische kampioen van Rio tracht het onder woorden te brengen.

Van Avermaet, zelf bezig aan een moeizaam voorjaar, kreeg het bezoek van VRT NWS. In het journaal werd bij hem gepolst of het zondag zijn laatste Parijs-Roubaix is. "Het kan eventueel het geval zijn, maar ik probeer al mijn koersen zo goed mogelijk af te werken."

"Na zondag is er nog de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Laat ons hopen dat ik in die drie wedstrijden nog net iets meer tot uiting kan komen", kijkt Van Avermaet vooruit. Sowieso is het niet meer op dezelfde manier koersen als pakweg vijf jaar geleden.

NOG VROEGER ANTICIPEREN

Daar hebben de 'Grote Drie' alles mee te maken. "Door hen wilden de anderen voorbije zondag ook iets vroeger anticiperen en de koers openbreken. Daardoor krijg je een heel snelle koers en dan hebben die mannen nog een extra versnelling in de benen waar je geen antwoord op hebt", ziet Van Avermaet een kettingreactie ontstaan.

Van Avermaet leeft best wel mee voor de huidige subtoppers, die ook niet meteen opgewassen blijken tegen Van Aert, Van der Poel en Pogacar. "Ook voor de anderen net onder hun niveau wordt het nu heel moeilijk om een koers te winnen."