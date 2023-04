Wijziging bij Jumbo-Visma voor strijd met Evenepoel: "Primoz en Remco zullen mekaar niet het licht uit de ogen kijken"

Iedereen maakt zich op voor de strijd Evenepoel-Roglic in de Giro. Jumbo-Visma weet al met welke renners het de wereldkampioen gaat bekampen in Italië.

Die selectie lag eigenlijk al vast, met de wetenschap dat Wilco Kelderman de rol van eerste luitenant zal spelen. De Nederlander kwam echter ten val in de Tirreno. "Dat betekent dat hij niet optimaal voorbereid aan de start van de Giro kan verschijnen en dus wordt hij vervangen", kondigt Head of performance Mathieu Heijboer aan.

"Een moeilijke beslissing, maar wel de enige juiste. Sepp Kuss neemt de plaats van Wilco in", klinkt het. "Er zijn maar weinig renners die als knecht met de besten mee omhoog kunnen. We schalen Sepp wel in die categorie. Natuurlijk is het wegvallen van Wilco een aderlating, maar ik denk dat we er met Sepp niet zwakker op worden."

🇮🇹 #Giro



Our team is preparing for the Giro d'Italia on the Teide. 🌋 An interview with our Head of Performance on dedication, perfectionism, eliminating risks and the eight-man Giro squad.

Naast Roglic en Kuss zullen ook Tratnik, Gesink, Foss, Bouwman, Affini en Hessmann de Giro rijden. Die zijn zich nu allemaal aan het voorbereiden op de Teide. Evenepoel ook. "We zullen met wederzijdse belangstelling naar elkaar kijken. Uiteindelijk voert de professionele collegialiteit daarin altijd wel de boventoon", verzekert Heijman.

"Primoz en Remco Evenepoel zullen elkaar zeker niet het licht uit de ogen kijken op training. Het liefst zouden we helemaal afgezonderd werken, zonder enige afleiding. Dat is alleen niet realistisch. Dat wil iedereen wel, maar is gewoonweg niet mogelijk."