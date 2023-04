Lotte Kopecky kan bij de vrouwen iets unieks doen: "Dat zou heel speciaal zijn"

Lotte Kopecky kan de dubbel Ronde van Vlaanderen - Parijs-Roubaix winnen. Ze zou de 1e vrouw zijn dat daarin slaagt.

De dubbel Ronde van Vlaanderen - Parijs-Roubaix pakken, levert je eeuwige roem op. Bij de mannen lukte het al 2 keer. Tom Boonen en Fabian Cancellara lukten het zelfs 2 keer, maar bij de vrouwen slaagde niemand daar ooit in.

Op zich is dat nog vrij logisch dat het bij de vrouwen nog geen enkele keer lukte. Er is nog maar sinds 2021 een Parijs-Roubaix voor vrouwen. Het leverde telkens een andere winnaar als een week daarvoor in de Ronde van Vlaanderen op.

Lotte Kopecky kan als winnares van de Ronde van Vlaanderen dus voor iets unieks zorgen. Ze is ook topfavoriete om Parijs-Roubaix te winnen en zo de 1e vrouw ooit te worden die erin slaagt de dubbel te pakken. "Dat zou heel speciaal zijn", vertelde Kopecky aan Het Laatste Nieuws.