Van der Poel volgt na Parijs-Roubaix hetzelfde traject als Van Aert en stelt een erg duidelijk doel

Na Parijs-Roubaix zit het voorjaar van Mathieu van der Poel er al op. Geen Brabantse Pijl of Amstel Gold Race meer dus.

Net als Wout van Aert houdt Mathieu van der Poel het na Parijs-Roubaix voor bekeken dit voorjaar. Want net als Van Aert is Van der Poel al bezig aan een lange periode die al duurt sinds het WK veldrijden.

"Mensen lijken ook vaak te vergeten dat het wegseizoen erg lang is. Van het WK veldrijden tot en met Roubaix is één lange periode. Daar liggen ook veel doelen in en er wordt veel verwacht, van de buitenwereld maar ook van de ploeg", zegt hij in een video van de ploeg.

Na Roubaix geen wedstrijden meer voor Van der Poel, zijn eerst volgende wedstrijden zijn de Ronde van Zwitserland (11/06-18/06) en de Tour (1/07-23/07). Van Aert doet hetzelfde programma.

"Ik zal wat rust nemen, iets langer dan ik gewend ben, maar ik wil dit jaar een hele goede Tour de France rijden."

Rugklachten

Van der Poel sprak ook even over zijn rugproblemen die weer leken op te duiken tijdens het veldritseizoen. "Ik denk dat de problemen met mijn rug steeds meer opgelost geraken."