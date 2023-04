Verrassing bij de vrouwen: Alison Jackson profiteert van cruciale val bij de favorieten en wint Parijs-Roubaix

Alison Jackson heeft Parijs-Roubaix gewonnen. Ze zat de hele dag in de vroege vlucht en profiteerde optimaal van een val bij de favorieten.

Een dag voor de mannen reden de vrouwen hun Parijs-Roubaix. Na vertrek en een lusje in Denain ging het richting Roubaix. Onder meer de kasseien van Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre werden aangedaan.

Er onstond vroeg in de wedstrijd een kopgroep van 18 rensters. Onder meer Marthe Truyen en Jesse Vandenbulcke zaten mee voorin. Ze kregen bijna 6 minuten voorsprong.

In het peloton kende Marianne Vos pech en ze keerde niet meer terug. Elisa Balsamo gaf de genadeslag door als 1e in peloton aan de boom te schudden. Balsamo dicteerde lange tijd het tempo op de kasseien, maar op de strook van Auchy zette Lotte Kopecky zich op kop.

MASSALE VAL

Eerst reed Kopecky alleen, maar daarna hield ze wat in en zo konden onder meer Elisa Longo Borghini, Lucinda Brand en Pfeiffer Georgi komen aansluiten. De groep dikte verder aan en dan was er massale val in de groep. Longo Borghini schoof op de gladde kasseien onderuit en sleurde iedereen mee. Ook Kopecky lag erbij, maar kon verder. Sanne Cant had minder geluk en moest opgeven.

Zo moesten Kopecky en co achtervolgen. In de kopgroep kregen ze een unieke kans om Parijs-Roubaix te winnen. Kopecky bepaalde het tempo op Carrefour de l'Arbre, maar de kopgroep behield een mooie voorsprong. Truyen zat nog steeds in die kopgroep, terwijl Vandenbulcke al gelost was.

De koploopsters bleven door de slechte samenwerking in de groep der favorieten voorop en sprintten zo voor de zege. Alison Jackson won de sprint voor Katia Ragusa en Truyen. Kopecky won uiteindelijk de sprint voor de 7e plaats.