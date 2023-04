Fransman Valentin Ferron pakt zege in Paris-Camembert en krijgt daarvoor een toepasselijke prijs

De Fransman Valentin Ferron (TotalEnergies) heeft Paris-Camembert gewonnen. Daarbij wint hij zijn gewicht in de Franse kaas.

Paris-Camembert is een klassieker in Frankrijk die al voor de 84ste keer georganiseerd werd. Er moesten in totaal 209 kilometer gereden worden en zeven klimmetjes overwonnen worden.

Op zo'n 44 kilometer van de streep gingen twee Fransen aanvallen: Valentin Ferron en Valentin Madouas (Groupama-FDJ). De twee kregen nog het gezelschap van acht achtervolgers.

Ferron vond dat duidelijk nog een te grote groep en hij viel weer aan. Arkea-Samsic-renner Ewen Costiou ging met hem mee, Madouas probeerde de situatie nog recht te zetten, maar dat lukte niet.

Ferron en Costiou reden samen naar de streep en Ferron liet de kaas niet meer van brood eten in de sprint. Hij neemt zo revanche voor zijn tweede plaats van vorig jaar en mag zijn lichaamsgewicht, 67 kilogram, in Camembert meenemen naar huis.

