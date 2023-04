Jan Bakelants blijft achter stelling staan over Van der Poel en Alpecin-Deceuninck, maar: "Ze hebben mij lik op stuk gegeven"

Jan Bakelants sprak zich de voorbije weken al een paar keer uit over of Mathieu van der Poel niet meer kan winnen bij een andere ploeg. En Bakelants blijft ook (deel) bij die mening.

Alpecin-Deceuninck is als ploeg van start gegaan met Mathieu van der Poel als absolute kopman. Maar ondertussen is de ploeg veel meer met renners zoals Jasper Philipsen en Quinten Hermans.

Jan Bakelants had de afgelopen weken al enkele keren de stelling gelanceerd dat Mathieu van der Poel nog meer zou winnen bij een ploeg zoals INEOS Grenadiers. En hij blijft daar ook achter staan.

Op economische manier koersen winnen

"Ik vind dat ik ze goed geprikkeld heb. Ze hebben mij lik op stuk gegeven. Maar toch denk ik dat in bepaalde koersen, het nog altijd overeind blijft. Maar gisteren (zondag, red.) waren ze heel sterk", zegt Bakelants in de podcast Wuyts&Vlaeminck.

Volgens Bakelants heeft INEOS Grenadiers meer de renners om koersen zoals bijvoorbeeld de Tour of Luik-Bastenaken-Luik in een definitieve plooi of in een vast stramien kan leggen.

"Van der Poel moet daarbij zijn explosiviteit maar één keer moet uitspelen en zo de koers kan winnen. Dus op een economischere manier dat soort koersen kan winnen", zegt Bakelants nog.