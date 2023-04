Patrick Lefevere heeft slecht nieuws over Julian Alaphilippe, druk op Remco Evenepoel weer wat groter

Het voorjaar op de kasseien zit erop voor, de focus kan op de Ardennen. Maar daar moet Soudal Quick-Step het voorlopig stellen zonder Julian Alaphilippe.

Met enkel een overwinning in Nokere Koerse is het voorjaar van Soudal Quick-Step niet echt geslaagd te noemen. Want in de andere kasseiklassiekers kwam de ploeg van Patrick Lefevere er niet aan te pas.

Voor de Brabantse Pijl van komende woensdag trekt de ploeg dan ook een heel nieuw blik renners open. Nog geen Remco Evenepoel, hij rijdt enkel Luik-Bastenaken-Luik.

Geen Alaphilippe in Brabantse Pijl en Amstel

Voorlopig ook geen Julian Alaphilippe. "Julian viel in de Ronde van Vlaanderen op zijn knie en heeft daar nog steeds miserie van. Hij is al zeker out tot de Amstel", zei Patrick Lefevere bij HLN. Ook Davide Ballerini was voorzien, maar hij is na een val in Parijs-Roubaix niet fit.

Dat maakt de winstkansen van de ploeg nog wat kleiner, al wil Lefevere nog geen balans opmaken. "Als we Luik winnen, is ons voorjaar alsnog geslaagd", zei hij nog. De druk op Evenepoel wordt dus weer wat groter.