Philipsen wil zelf heel graag, maar verdient hij WK-selectie? Dit zegt bondscoach Vanthourenhout erover

Jasper Philipsen zette zich dit voorjaar op de kaart als klassieke renner. Philipsen wil zelf naar het WK, maar dat ligt moeilijk weet hij ook.

Philipsen gaat zich nu weer klaarstomen voor de Tour en wil daarin wel meestrijden voor de groene trui, als Wout van Aert zijn zinnen er niet opzet. En daarna volgt het WK in Glasgow.

Philipsen wil er graag bij zijn. "Maar met Wout en Remco is het bijna onmogelijk om als renner zoals ik in die selectie te geraken. Maar ik denk wel dat ik bij de 20-30 beste renners in de wereld hoor", zei Philipsen onlangs in de podcast Vals Plat.

Vorig jaar kwam Philipsen goed uit de Tour en het parcours telt ook veel bochten, wat hem ook goed moet liggen denkt Philipsen. Bondscoach Sven Vanthourenhout sluit Philipsen zeker niet uit als optie.

"De lokale ronde van 14 kilometer telt 42 bochten, maar is qua aantal hoogtemeters lastiger dan de lokale ronde op het WK in Leuven. Jasper heeft zeker een plek op de longlist van zestien renners. Of hij dan ook bij de selectie van negen renners zal horen en in welke rol, is iets wat ik de komende maanden met hem wil bespreken", zegt hij bij HLN.