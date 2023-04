Stevige uithaal naar Wout van Aert: "Mathieu van der Poel heeft meer talent en is grotere winnaar"

Wie is een betere renner, Mathieu van der Poel of Wout van Aert? Johan Bruyneel lijkt zijn keuze gemaakt te hebben.

In de de podcast THE MOVE waagde Johan Bruyneel zich aan de keuze tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert en wie nu de beste renner is. Bruyneel koos voor Van der Poel.

"Ze hebben beiden Milaan-Sanremo gewonnen, maar Van der Poel heeft al twee Rondes van Vlaanderen gewonnen en won nu ook Parijs-Roubaix. Wout heeft geen van beide gewonnen. Voor mij is Van der Poel een groter talent en een grotere winnaar dan Van Aert", zei Bruyneel.

"Van der Poel is met meer talent geboren en een grotere winnaar" -Johan Bruyneel

Mede-gasten Lance Armstrong en George Hincapie waren het daar absoluut niet mee eens. "Heb je de afgelopen jaren als eens naar de Tour gekeken", zei Hincapie. Armstrong haalde zelfs zijn beste Nederlands boven. "Johan, alsteblieft, asteblieft."

Bruyneel maakte zijn redenering toch nog af. "Van der Poel is met meer talent geboren en een grotere winnaar. Van Aert staat op hetzelfde niveau, maar is meer een werker. Hij werkt met een systeem en is op dat niveau geraakt. Hij werkt en is altijd regelmatig."

"Maar als je mij vraagt of er een klein verschil is tussen die twee, dan zeg ik dat Mathieu van der Poel meer een winnaar is dan Wout van Aert", besluit Bruyneel.

