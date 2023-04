Wat moet Soudal Quick-Step anders doen in het voorjaar? "Je zou er eigenlijk al Remco moeten bijsteken"

Het voorjaar van Soudal Quick-Step is nog niet goed geweest. Ex-renner Stijn Steels denkt dat de ploeg van nul moet herbeginnen.

Het voorjaar van Soudal Quick-Step was er een om snel te vergeten, met enkel een zege in Nokere Koerse met Tim Merlier. "Ik vind het moeilijk te verklaren", zegt ex-renner Stijn Steels bij De Tribune.

"Als je individueel naar de namen kijkt, zijn dat echt goede coureurs. Je denkt altijd dat het de volgende keer wel goed zal zijn... Maar ze zullen gewoon een keer van nul moeten beginnen, denk ik"

Evenepoel mikt op de grote rondes

"Ze gaan de koersstrategie een beetje moeten aanpassen. Wat tegen hen spreekt, is dat ze nog altijd de status hebben van een klassieke ploeg. Anticiperen is heel moeilijk voor hen", zegt Steels.

"Het is nog altijd: Quick-Step valt aan, iedereen in het wiel. Maar zo moeten ze het eigenlijk wel doen, want ze hebben niet iemand van die drie. Je zou er dan eigenlijk al Remco moeten bijsteken, maar die mikt op de grote rondes."

"En dan zitten ze met een probleem: als ze zo vroeg beginnen te koersen, heb je geen mogelijkheid om iemand als Lampaert, Sénéchal, Asgreen of Ballerini vooruit te sturen, want de grote mannen beginnen er gewoon te vroeg aan."