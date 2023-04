🎥 Dorian Godon wint verrassend de Brabantse Pijl na een slijtageslag

Dorian Godon heeft de Brabantse Pijl gewonnen. Een verrassing, maar in de finale reed hij van alles en iedereen weg en spurtte hij oppermachtig naar de overwinning.

Na de vrouwen was het de beurt aan de vrouwen om hun Brabantse Pijl te rijden. De start was in Leuven en via Waals-Brabant ging het richting Beersel. Na een lusje ging het via dezelfde wegen terug oostwaarts om in Overijse enkele plaatselijke ronden te rijden.

Al snel vertrok een kwartet. Daarbij zaten Johan Meens en Sander De Pestel. Hun voorsprong groeide snel en het ging al meteen naar meer dan 6 minuten. Het peloton controleerde en de voorsprong van de koplopers slonk geleidelijk aan.

Onderweg waren er wel stevige valpartijen. Ook op het plaatselijke parcours. Zo brak het peloton in verschillende stukken. Ondertussen werd er ook een stevig tempo ontwikkelt en de voorste gelederen van het peloton kreeg de koplopers weer in het vizier.

Rémi Cavagna achtte zijn moment gekomen en versnelde in zijn ééntje. Hij stoomde door naar de kop van de wedstrijd. Achter hen scheurden enkele renners zich los. Een viertal maakte de oversteek naar het kopduo. Zo kregen we 6 leiders: Cavagna, Andreas Kron, Dorian Godon, Ben Healy, Lucas Eriksson en Tord Gudmestad.

In de slotronde bleven enkel Cavagna, Godon en Healy nog over. Het peloton werd geleid door Lotto Dstny, maar de achterstand was te groot. Op de laatste keer de Moskesstraat kon Cavagna het tempo van Godon en Healy niet meer volgen. De zege ging zo naar Godon of Healy.

Healy drong Godon in de slotkilometers de kop op. Godon trok er zich niets van aan en bleef doorrijden. Ook zette hij als 1e aan en hij reed Healy los uit het wiel en won zo de Brabantse Pijl voor Healy. Achter hen was Benoît Cosnefroy voor de 3e plaats nog over Cavagna gesprongen.