🎥 Niet van de eerste rijen weg te slaan: hoe de ploeg van Greg Van Avermaet aan het feest ging in Brabantse Pijl

Het mag eigenlijk niet verwonderen dat de ploeg van Greg Van Avermaet de winnaar van de Brabantse Pijl in de rangen heeft. 'Nooit van de voorposten verdwijnen', was de simpele maar moeilijk uitvoerbare tactiek.

Het begon eigenlijk al voor de koers. In een minder sterk deelnemersveld dan voorgaande edities was Greg Van Avermaet één van de grotere namen aan de start. De gewezen olympische kampioen mocht dan ook vooraan op de startrij plaatsnemen. Daar vestigde Van Avermaet zich al als eerste aan de start in Leuven.

Ook bij het vorm geven van het koersbeeld liet AG2R Citroën zich gelden. Kopman Benoît Cosnefroy pakte uit op de Hagaard. Een beslissend moment kwam er later in de lokale ronden en op dat moment schoof de verrassende Dorian Godon aan.

Hij bleek als enige in staat om de aanvallen van de sterk klimmende Healy te pareren en zo bleef de ploeg de hele tijd vooraan geposteerd. Het was dan nog kwestie van het af te maken in de sprint. Nadien mocht winnaar Godon nog zijn verhaal gaan doen bij de pers en enkele t-shirts signeren.