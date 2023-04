Intermarché durft na top 10 in Roubaix weer te dromen: "Geen Pogacar, Van der Poel, Van Aert of Evenepoel aanwezig"

De top 10 in Roubaix met Rex werd bij Intermarché op applaus onthaald. Met Van der Poel, Van Aert en andere toppers die er in de Brabantse Pijl niet bij zijn, laait de hoop op een nog beter resultaat op.

Dat is in principe een koers die Lilian Calmejane ook wel moet liggen. "Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn koersen die moeilijk te controleren zijn. Hier zijn er minder grote namen en zal het een meer open koers zijn", voorspelde de Fransman aan de start in Leuven.

MOOIE KANS

Hoe het deelnemersveld eruit ziet, bepaalt echt wel heel veel in het profwielrennen anno 2023. "In vegelijking met vorige jaren zijn er geen grote namen als Pogacar, Van der Poel, Van Aert en Evenepoel aanwezig", merkte Calmejane op. "Het is een mooie kans."

Al wilde de ex-renner van AG2R, die zijn eerste koersdagen van de maand kende in het Baskenland, niet volmondig uitspreken dat het voor hem zou zijn. "De Ronde van het Baskenland was een lastige, bizarre koers. Moeilijk om de benen in te schatten. Het is moeilijk te zeggen of ik een topdag zal hebben of niet."