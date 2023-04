Italiaans renner betrapt op EPO en op non-actief gezet

Fabio Mazzucco is op het gebruik van EPO betrapt. Dat heeft de UCI laten weten. Momenteel is hij in afwachting van het B-staal op non-actief gezet.

Bij controle buiten competitie testte Fabio Mazzucco op 18 januari positief op het gebruik van EPO. Eerst mocht hij in afwachting van het B-staal nog enkele koersen rijden. Zo stond hij voor het Italiaanse en continentale Mg.K Vis-Colors for Peace de Settimana Coppi e Bartali. Ondertussen zette de UCI Mazzucco op non-actief. De UCI hoopt de zaak zo snel mogelijk af te handelen. De Italiaan riskeert een schorsing van 4 jaar. In 2020 werd Mazzucco prof bij Green Project Bardiani-CSF Faizanè (toen nog Bardiani-CSF Faizanè). Hij behaalde er geen enkele overwinning en zijn contract werd in 2022 niet meer verlengd.