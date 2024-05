Opnieuw uitvallers in de Giro: twee outsiders gaan niet meer van start in graveletappe

Bij Intermarché-Wanty zagen ze woensdag al voor de tweede dag op rij een renner opgeven. De Fransman Adrien Petit, de lead-out van Biniam Girmay, moest er ziek de brui aan geven in de vijfde etappe.

Er werd woensdag ook een paar keer gevallen en dat eist nu ook slachtoffers. Bij Israel-Premier Tech moeten Michael Woods, Nadav Raisberg en Riley Pickrell er de brui aan geven na een valpartij.

Bij Woods zijn woensdagnacht lichte symptomen van een hersenschudding vastgesteld na zijn valpartij. "Uit voorzorg hebben we dan ook beslist om Woods uit koers te halen", stelt Israel-Premier Tech.

Woods werd vooraf bestempeld als een kandidaat op een ritzege en een van de favorieten voor de bergtrui. "Ik ben zeer teleurgesteld dat ik de Giro moet verlaten, maar mijn gezondheid gaat voor. Er komen nog tal van kansen dit seizoen en daar ben ik gemotiveerd voor."

Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe) heeft de Giro moeten verlaten door ziekte. De Duitser werd nog vijfde in de tweede rit en werd onlangs derde in de Ronde van Romandië. De jonge Duitser verloor al een minuut in de vijfde etappe.

🇮🇹 #giroditalia



Unfortunately, due to sickness, Florian Lipowitz will not start today’s stage of the @giroditalia. Heal up soon, Lipo! 🙏🏻



📸: @SprintCycling pic.twitter.com/ymb28BY5Hv