Ook in de Brabantse Pijl kent Soudal Quick-Step pech: renner komt zwaar ten val

Ook in de Brabantse Pijl heeft Soudal Quick-Step pech gekend. Martin Svrcek is zwaar gevallen en moest naar het ziekenhuis.

Vooraan zagen we in de Brabantse Pijl lange tijd Soudal Quick-Step. Rémi Cavagna legde lange tijd een hoog tempo op en deed ook mee voor de zege in Overijse. Pas in de slotronde moest de Fransman op de Moskesstraat kraken en werd uiteindelijk 4e.

Daarvoor was er al een zware val gesignaleerd. Martin Svrcek was het grootste slachtoffer en moest opgeven. De Slovaak verliet de koers in de ambulance en ging naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Wat hij precies heeft, is nog niet duidelijk.

Zo blijft het pechvoorjaar voor Soudal Quick-Step verdergaan. In de klassiekers liepen ze achter de feiten aan en ook is er de blessure van Julian Alaphilippe aan de knie waardoor hij al zeker tot en met de Waalse Pijl niet in actie komt.