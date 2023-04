Ook verwijzingen naar Van Avermaet en Naesen na podium: "Op zelfde erelijst als Alaphilippe en Van der Poel, klasse!"

Een podium bomvol verrassingen. In de ploeg van Van Avermaet en Naesen zullen ze er hun slaap niet voor laten. De winnaar van de Brabantse Pijl heet eens niet Alaphilippe of Van der Poel, maar Dorian Godon.

De Fransman was opgelucht dat hij Healy in de sprint de baas kon, nadat de Ier in de slotkilometers niet meer wilde meewerken. "Als ik tweede was geëindigd, moest ik toch over één en ander nadenken." De podiumplek voor Cosnefroy maakte het helemaal af voor AG2R Citroën. "Het is niet elke dag dat je 1 en 3 bent."

"Op dezelfde erelijst als Alaphilippe en Van der Poel staan, dat is klasse! Dat geeft deze overwinning nog een tikkeltje meer glans. Dit is de mooiste zege uit mijn carrière. Het doet plezier om zo'n koers te kunnen winnen. Er waren geen grote namen, maar de Brabantse Pijl blijft een mooie klassieker", verzekert Godon.

HEALY RIJDT GIRO

"Ik ging er voor, maar Godon was even sterk als ik", reageert Healy na zijn tweede plek. "Ik weet dat ik niet de beste sprint heb. Wanneer hij aanzette, had ik niets meer over. Ik heb een goede winter gehad en heb veel meer zelfvertrouwen. De Ardennenklassiekers zijn een groot doel voor de ploeg en daarna is het op naar de Giro."

De derde man op het podium was Cosnefroy en alle ogen waren eigenlijk op hem gericht bij AG2R. "We hadden Dorian, Stan Dewulf, Oliver Naesen of Greg Van Avermaet achter de hand", nuanceert de kopman. Van de Belgen kwam het gevaar uiteindelijk niet. "Het was wat zwaar voor hen, maar Dorian heeft het werk magnifiek afgemaakt."