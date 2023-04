Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel trekt met amper wedstrijdkilometers al haar conclusies over het voorjaar

Fem van Empel heeft met de Brabantse Pijl nog maar haar 2e wegkoers dit seizoen gereden. Al trekt ze nu al haar conclusies.

Op 1 april reed Fem van Empel, de regerende wereldkampioene veldrijden, haar 1e wegkoers van het seizoen. In de Volta Limburg Classic werd ze 8e.

De Brabantse Pijl was in 2023 haar 2e koersdag op de weg. Daarin werd ze op 7 minuten 35e. Nadien volgt nog de Waalse Pijl op 19 april. Toch trok ze al haar conclusies over het voorjaar.

"Volgend jaar zal ik mijn wedstrijdprogramma anders indelen", vertelde de Nederlanse aan Algemeen Dagblad. Achteraf gezien had het voorjaar wel gepast."

Na de Waalse Pijl gaat bij van Empel alle focus naar de mountainbike.