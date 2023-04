Belgen Oliver Naesen en Stan Dewulf doen héél opvallende uitspraken over de winnaar van de Brabantse Pijl

Belgen Oliver Naesen en Stan Dewulf kennen de winnaar van de Brabantse Pijl maar al te goed. Ze rijden immers bij hem in de ploeg.

Voor de grote buitenwereld is Dorian Godon misschien een nobele onbekende. Oliver Naesen heeft wel wat over hem te zeggen. Iets bijzonder opvallend zelfs aangezien het een ploegmaat betreft. "Hij is oersterk, maar hij heeft geen Master in koersverstand. Dorian weet niet hoe sterk hij is en dat is al eens een probleem."

Tactisch is Dorian Godon niet de slimste

Frappant. Stan Dewulf treedt Oliver Naesen echter volledig bij. "Qua power is hij misschien wel de sterkste van de ploeg, maar tactisch is hij niet de slimste", zegt Dewulf over Godon. "Hij had al meer uit zijn carrière kunnen halen."

Dewulf raadt toch aan om de Fransman een ster te geven voor de Amstel Gold Race, na zijn overwinning van voorbije zondag. "In de Brabantse Pijl was hij toch zeker bij de twee sterksten in koers, samen met Healy."