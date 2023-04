Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout en zijn concurrenten zijn gewaarschuwd: het BK veldrijden in 2026 wordt heel zwaar

Belgian Cycling heeft het BK veldrijden van 2026 aan Beringen toegewezen. Dat blijkt uit een document op de website van de Belgische wielerbond.

Sinds enkele jaren wordt er een Exact Cross in Beringen gehouden. Het is een zware klimcross op de mijnterril met een hoogteverschil van 58 hoogtemeters. Die losse cross verving Hasselt enkele jaren geleden.

In 2026 zal op die mijnterril een BK worden gehouden. Huidig Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Wout Van Aert, Eli Iserbyt en Thibau Nys zijn dus gewaarschuwd voor de zware omloop.

Lokeren was het decor van het BK dit jaar. In 2024 zal het BK in Meulebeke gehouden worden. De organisatie voor volgend jaar moet nog toegewezen worden.