Ploegmaat van Mathieu van der Poel blaast de loftrompet: "Er wordt hem niets cadeau gedaan, hij geeft nooit op"

Mathieu van der Poel heeft wat teweeg gebracht in zijn ploeg door zijn eerste kassei te veroveren. Een ploegmaat die er vorige zondag bij was in Roubaix, is Michael Gogl.

De Oostenrijker maakte deel uit van de selectie die mee hielp deze bijzondere triomf te verwezenlijken. "Wat een mooie dag en wat een goed teamwork", blikt Gogl erop terug. "Het podium halen in Parijs-Roubaix was al een droom voor de ploeg. Het is zo moeilijk om uit de problemen te blijven. Om als 1 en 2 te eindigen, is gewoon fantastisch."

Mathieu is een heel vriendelijke kerel die er hard voor werkt

"Het is voor mij een eer om van deze ploeg deel uit te maken", benadrukt Gogl ook nog. En Van der Poel, wat voor een leider is hij eigenlijk? "Het is een heel vriendelijke kerel die er zo hard voor werkt. Er wordt hem niets cadeau gedaan, dat kan ik je verzekeren."

Zijn zege in Parijs-Roubaix heeft Van der Poel allerminst gestolen. Een toonbeeld van karakter is het ook. "Dit is een heel verdiende overwinning. Hij geeft nooit op, zo is het gewoon."