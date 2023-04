Tom Steels stelt heel duidelijk waarom Wolfpack-renners in volgende wedstrijden écht niets recht te zetten hebben

Ook Tom Steels zou de Wolfpack graag beter voor de dag zien komen. Moet er in de volgende wedstrijden dan iets rechtgezet worden? Toch niet, zo stelt de ploegleider.

Richting de Amstel Gold Race zal Soudal Quick-Step Mauro Schmid kunnen recupereren en ook Andrea Bagioli - achtste in de Brabantse Pijl - zal daar van de partij zijn. "Dit zijn andere renners, die in Catalonië en/of Baskenland al bewezen hebben bij de beteren te horen in dit specifieke peloton", beweert Steels in Het Laatste Nieuws.

POSITIEVE LIJN

In tegenstelling tot de kern voor de Vlaamse klassiekers hebben zij net een goed elan te pakken. "Een positieve lijn die ze nu voor zichzelf moeten proberen door te trekken in de komende koersen", blikt Steels vooruit naar de Amstel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Kortom: deze groep renners moet zich niet verplicht voelen om het mager presteren van de ploeg in Vlaanderen goed te maken. "Ze hebben helemaal niks recht te zetten. Laat staan een tij te keren."