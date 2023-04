Ploegmakker verklapt het volgende grote doel van Mathieu van der Poel

Het voorjaar van Mathieu van der Poel is met winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix meer dan geslaagd. Maar toch is zijn honger volgens ploegmaat Gianni Vermeersch nog niet gestild.

Van der Poel dikte zijn palmares dit voorjaar stevig aan met winst in twee Monumenten. De entourage van Van der Poel en hijzelf spreken van zijn beste vorm ooit. Ook ploegmakker Gianni Vermeersch denkt dat.

"Hij heeft nu in de finale net dat tikkeltje extra. Kijk maar naar de solo's die hij doet in zowel Milaan-Sanremo als Parijs-Roubaix. Dat is iets unieks. Dat heeft hij nu twee keer op rij getoond. Dat kan alleen maar wijzen op de beste vorm", zegt Vermeersch bij In de Leiderstrui.

Monumenten en het WK

Van der Poel heeft nu al drie verschillende Monumenten beet, enkel Luik en Lombardije moet hij nog afvinken. En hij eindigde in die twee koersen al twee keer in de top tien. En volgens Vermeersch is het ook de ambitie van Van der Poel om die twee Monumenten nog te winnen.

"Luik-Bastenaken-Luik kan hij zonder twijfel winnen, de Ronde van Lombardije zal iets moeilijker worden. Maar zeg nooit nooit, de kans is er zeker. Hij heeft daar al eens top tien gereden. Mits de ideale omstandigheden en een goede dag, acht ik Mathieu tot alles in staat. Maar dit jaar zal die wereldtitel toch het hoofddoel zijn", besluit Vermeersch.