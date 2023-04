Tiesj Benoot zet Johan Museeuw stevig op zijn plaats na kritiek op voorjaar van Wout van Aert

Jumbo-Visma en Wout van Aert kregen wat kritiek omdat ze geen Monument hadden gewonnen. Onder meer Johan Museeuw vond het voorjaar van Van Aert niet geslaagd.

Jumbo-Visma won dit voorjaar vijf klassiekers (Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, E3, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen) in België. Maar een Monument, toch de doelstelling van Jumbo-Visma, zat daar niet bij.

In de media werd door enkelen dan ook gesteld dat het voorjaar van Jumbo-Visma niet geslaagd zou zijn. "Er mag kritisch geschreven worden over ons, daar heb ik absoluut geen moeite mee, maar je moet serieus blijven. Als ons voorjaar niet geslaagd is, wiens voorjaar dan wel?", zegt Benoot bij HLN.

Museeuw

Johan Museeuw vond dan weer dat het voorjaar van Wout van Aert net niet geslaagd was. Van Aert eindigde in de vijf klassiekers die hij reed niet buiten de top vier en won ook de E3.

Het op de man spelen vindt Benoot nog vervelender dan dat er kritiek komt op de hele ploeg, omdat het veel persoonlijker is. "Ach, hoe zeggen ze dat ook alweer? De beste stuurlui staan aan wal. Het is misschien net daarom dat ze aan wal staan", zegt Benoot daarover.