Ervaren rot Wout Poels wil nog zijn enige leemte op zijn palmares opvullen

Wout Poels heeft al een mooi palmares, maar heeft nog altijd ambitie. Zo jaagt hij nog altijd op een ritzege in een grote ronde.

In het verleden kwam Wout Poels er wel al een paar keer dichtbij, maar uiteindelijk was er telkens iemand net dat tikkeltje sterker. Zo won Poels nog altijd geen ritzege in een grote ronde.

Ook dit jaar wil hij een nieuwe gooi doen. In de zomer rijdt hij in principe de Tour de France. Daar zal hij enkele ritten aankruisen waar hij via de vroege vlucht op de ritzege zal jagen.

"Een ritzege staat nog altijd hoog op mijn lijstje", vertelde Poels aan In de Leiderstrui. "Al speelt ook de bergtrui in mijn hoofd. In 2021 was ik er al heel dichtbij."

"Maar eerst ga ik me op de heuvelklassiekers focussen. Daar wil ik ook goed doorkomen en daarna kijk ik richting de Tour", besloot de Nederlander.