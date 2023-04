Wordt klassieke kern rond Wout van Aert nog sterker? Jumbo-Visma kan revelatie van het voorjaar binnenhalen

Jumbo-Visma versterkte zijn klassieke kern met de komst van Dylan van Baarle. De Nederlander kon enkel schitteren in de Omloop Het Nieuwsblad en kende daarna heel wat pech.

Met naast Wout van Aert ook nog Christophe Laporte, die drie jaar langer bij Jumbo-Visma zou blijven, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck is de klassieke kern van de Nederlanders al erg sterk.

En daar komt mogelijk nog een nieuwe man bij. De Amerikaan Matteo Jorgenson (23) is namelijk einde contract bij Movistar en zou op de interesse kunnen rekenen van Jumbo-Visma. Ook EF Education-EasyPost zou geïnteresseerd zijn, dat meldt La Gazetta dello Sport.

Jorgenson brak dit jaar door met eindwinst in de Ronde van Oman. In Vlaanderen toonde hij zich ook met een vierde plaats in de E3 Saxo Classic en een negende in de Ronde van Vlaanderen.

.

