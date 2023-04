🎥 Jonge Belg wint de slotetappe in de Tour du Loir-et-Cher, andere Belg mee op het eindpodium

Jasper Dejaegher heeft de slotetappe van de Tour du Loir-et-Cher gewonnen. Warre Vangheluwe eindigde op het eindpodium.

De slotetappe in de Tour du Loir-et-Cher was in en rond Blois. Er werden 13 plaatselijke rondes gereden en de aankomst lag op een helling.

Uiteindelijk spurtte een duo voor de zege. Jasper Dejaegher (22) van Circus-ReUz-Technord won voor Lucas Boniface. Thimo Willems werd enkele seconden later 3e.

JASPER DEJAEGHER WINS THE FINAL STAGE OF TOUR DU LOIR-ET-CHER!!! 🥇 pic.twitter.com/ZewPuUwdLs — Circus-ReUz-Technord (@CircusRT_U23) April 16, 2023

Tim Marsman die de openingsetappe had gewonnen, stelde de eindzege vast. Hij hield op Callum Macleod 3 seconden over. Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step Devo) mocht mee op het eindpodium. Jarne Van de Paar die de 2e rit had gewonnen, legde beslag op plaats 4.