Jesus Herrada heeft het beste eindschot in de Tour du Doubs, Jhonatan Restrepo wint in Calabrië

Jesus Herrada heeft de Tour du Doubs gewonnen. Hij was in de spurt sneller dan Thibaut Pinot en Nans Peters. Jhonatan Restrepo won dan weer de Ronde van Calabrië.

Een dag na de Ronde van de Jura was het tijd voor de Tour du Doubs. Het vertrek was in Morteau en de aankomst lag na ruim 200 km in Pontarlier - Le Larmont op een aankomst bergop (6,4 km aan 5,4%).

12 renners vertrokken al snel. Zij reden samen 5 minuten bij elkaar. Op 20 km van de streep spatte de kopgroep uit elkaar, maar het peloton was ondertussen al tot op minder dan een minuut genaderd.

Op die slotklim viel Guillaume Martin als 1e aan, maar Thibaut Pinot neutraliseerde hem. Daarna bleek de klim niet lastig genoeg en zo moest er om de zege gesprint worden. Jesus Herrada bleek de snelste en won voor Pinot en Nans Peters. Martin werd 4e.

RESTREPO IN CALABRIË

In het zuiden van Italië stond zondag de Ronde van Calabrië op het programma. Op het einde sprintte een klein groepje voor de zege. Jhonatan Restrepo won voor German Nicalas Tavani en Mirco Maestri.