🎥 Niets te doen aan Demi Vollering in de Waalse Pijl, Nederlandse pakt al vierde klassieker dit seizoen

De Waalse Pijl voor vrouwen is een prooi geworden voor Demi Vollering. De Nederlandse was de beste op de slotklim van de Muur van Hoei.

Doordat de vrouwen grotendeels op hetzelfde parcours rijden dan de mannen, begonnen de vrouwen al bijzonder vroeg aan hun Waalse Pijl, al om 8u30 gingen ze van start.

Er ontstond enkele keer een vlucht, maar erg ver reden ze nooit weg. Annemiek van Vleuten toonde zich op de tweede passage van de Muur van Hoei een eerste keer. Samen met Niewiadoma, Moolman en Longo Borghini reed ze samen weg. Vollering was niet mee.

Haar ploegmate Reusser zette zich op kop van de achtervolgende groep en haalde de vier terug. Op de Côte de Cherave versnelde Vollering en met een groep van zo'n 15 rensters trokken ze naar de laatste beklimming van de Muur van Hoei.

Vollering autoritair op de Muur van Hoei

Vollering zette zich aan de voet meteen op kop van het peloton, enkel de Poolse Niewiadoma kon nog volgen. Uiteindelijk haakte de Poolse af, maar de Duitse Lippert kwam nog weer aansluiten op zo'n 300 meter van de streep.

Vollering had wel nog wat over gehouden en reed Lippert weer uit het wiel in de laatste 200 meter. Na de Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race wint Demi Vollering nu ook voor het eerst de Waalse Pijl. Lippert werd tweede, de Italiaanse Realini werd derde.

