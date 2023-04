Marianne Vos (35) zag de koers stevig veranderen bij de vrouwen: "We zijn echt gek geworden"

Marianne Vos (35) zit al heel lang in het peloton en zag de vrouwenkoers dan ook stevig veranderen. Ze zag bijvoorbeeld het niveau stevig stijgen.

Marianne Vos is een van de grootste wielrensters aller tijden met maar liefst 246 overwinningen in haar carrière. Vorig seizoen in de Tour droeg ze nog vijf dagen geel en won ze ook twee ritten.

Toch zag Vos de koers stevig veranderen de laatste jaren. "Als je ziet dat de anderen beter en sterker worden, dan moet je zorgen dat je meegaat of je aanpast en specialiseert", zegt Vos in de podcast Wegkletsen.

"Vroeger lag het peloton misschien sneller uit elkaar en nu in de voorjaarsklassiekers rijden er tien treinen naast elkaar in aanloop naar een klimmetje. Dan is links een vangrail en rechts een vangrail, dus ja, waar ga je dan heen?", zegt Vos nog.

Nog altijd ambities

Ondanks haar 35 jaar is Vos nog altijd ambitieus op de weg. "Maar ook ik heb natuurlijk momenten dat ik denk: 'We zijn echt gek geworden' Dat heb ik meer dan vroeger, want nu ligt de snelheid hoger en zijn er meer treinen die naast elkaar rijden."

"Momenteel denk ik wel dat ik best goed in orde ben, maar dat het niveau van het peloton gewoon ontzettend hoog ligt. Maar misschien was ik vroeger wel een klein tikkeltje beter."