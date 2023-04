Opnieuw kritiek van grote baas Van Aert op de Belgen: "Daar mag wel eens meer begrip voor zijn"

Dat Belgen anders omgaan met hun sterren dan Nederlanders maakten ze bij Jumbo-Visma al eens duidelijk. Grote baas Richard Plugge doet dat nu nog eens.

Wout van Aert presteerde dit voorjaar weer erg regelmatig, zoals hij dat altijd doet eigenlijk. Maar toch won Van Aert enkel de E3 Saxo Classic. In de Monumenten lukte het net niet voor de Belg.

Van Aert kreeg voor het voorjaar vaak de kritiek dat het dit jaar echt eens van moeten was in de klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Maar in Nederland denken ze daar anders over.

Meer begrip in België

"Jullie zetten renners op zo’n hoog voetstuk, maar als het even wat minder gaat, sabelen jullie ze ook genadeloos neer", zegt Jumbo-Visma baas Richard Plugge bij Het Nieuwsblad.

"Ik ben het eens met Adrie van der Poel als hij zegt dat we gewoon samen moeten genieten van deze geweldige generatie van renners. Het gaat nu eenmaal niet altijd 100 procent. Als dat het geval is, mag daar in België misschien wel eens wat meer begrip voor zijn."



Van Aert schonk in Gent-Wevelgem de zege aan Laporte, iets waar in België ook veel kritiek op kwam. "Dat is net wat ons team typeert. We laten zien dat onze slogan Samen winnen geen onzin is. Het is prachtig dat Wout dat zo in daden omzet."