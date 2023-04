Terpstra ziet mogelijk voordeel voor Evenepoel in Luik: "Daarom verwacht ik ook veel van hem"

Luik-Bastenaken-Luik komt steeds dichterbij. En vooral het duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogačar komt er dus aan.

Terwijl Tadej Pogačar al sinds begin februari wedstrijden aan het rijden is, kiest Remco Evenepoel de zijne uit en zit er steeds heel wat tijd tussen. Ook nu weer voor Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel trok begin februari na de Ronde van Catalonië terug naar Tenerife, om op de Teide te slapen. En die hoogtestage zou hem wel eens een voordeel kunnen opleveren denkt Niki Terpstra.

Dat je meteen goed kan zijn na zo'n hoogtestage bewees Jumbo-Visma dit jaar in de Omloop en ook in Tirreno-Adriatico met Roglič. "Ik verwacht daarom ook veel van Evenepoel, ja", zegt Terpstra bij Het Nieuwsblad.

Voorproefje voor de Tour de komende jaren?

Een zekerheid dat het meteen werkt is er echter niet. Bij sommige renners duurt het namelijk een paar dagen om zich weer aan te passen. Maar van Evenepoel verwacht Terpstra dus wel wat.

Pogačar heeft nog geen hoogtestage gedaan dit jaar, hij doet dat pas voor de Tour. Maar de Sloveen mag toch wat tegenstand verwachten van Evenepoel. "We kunnen in Luik zomaar de voorbode krijgen van wat we de komende jaren in de Tour gaan zien."