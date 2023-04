Het opmerkelijke verhaal van een Uno-X-renner in de Ronde van de Alpen: "Vorig jaar reed ik hier nog met kanker rond"

In de 4e rit van de Ronde van de Alpen is Torstein Traeen 2e geëindigd. Dat is bijna een jaar nadat er bij hem kanker werd vastgesteld.

Torstein Traeen glipte in de 4e rit in de Ronde van de Alpen mee in de vroege vlucht. De kopgroep kreeg een vrijgeleide en samen met Gregor Mühlberger en Giulio Pellizzari liet hij de andere medevluchters achter. Uiteindelijk sprinten ze voor de zege en Traeen moest zich met een 2e plaats achter Mühlberger tevreden stellen. Dat Traeen daar stond, is eigenlijk al een beetje een overwinning op zich. "Vorig jaar reed ik hier met kanker rond", vertelde hij aan Wielerflits. "Alleen wist ik dat toen nog niet. Het is redelijk speciaal om hier terug te zijn." Even na de Ronde van de Alpen kreeg de Noor de diagnose van teelbalkanker. Hij werd behandeld en half augustus kwam hij weer in koers. Hij pakte enkele ereplaatsen en zijn 2e plaats bijna een jaar na zijn kankerdiagnose is momenteel zijn dichtste notering.