Revelatie van de Brabantse Pijl in de lappenmand na een val in de Amstel Gold Race

Margot Vanpachtenbeke heeft een breukje in haar hand opgelopen. Tijdens de Amstel Gold Race was ze ten val gekomen.

Tijdens de Amstel Gold Race was Margot Vanpachtenbeke betrokken in een val. Ze kon niet meer verder en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Na onderzoek bleek dat Vanpachtenbeke een breuk in haar hand had opgelopen. Ze werd daar ondertussen al aan geopereerd en kon zo haar revalidatie starten.

Voor Vanpachtenbeke is dat uiteraard jammer. Vooral omdat ze eerder had laten zien dat ze in vorm was. Enkele dagen voor de Amstel was ze tijdens de Brabantse Pijl de revelatie. Ze werd toen 7e en zat in een kopgroep met onder meer Demi Vollering, Silvia Persico en Shirin van Anrooij.