Quinten Hermans wil na zijn ziekteperikelen bevestigen in Luik, maar ziet een groot nadeel

Quinten Hermans is net op tijd hersteld van een ziekteperiode. Hij is kopman bij Alpecin-Deceuninck.

Vorig jaar werd Quinten Hermans verrassend 2e in Luik-Bastenaken-Luik. Een jaar later probeert hij opnieuw op het podium te staan.

Al is dat niet evident. Hermans was enkele dagen ziek en er is ook de concurrentie. "Je moet realistisch zijn. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn 2 sterke concurrenten en dan gaan misschien al 2 podiumplaatsen weg zijn", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Hermans weet wat hij tijdens de wedstrijd moet doen en dat is alert blijven: "Alleen weet je nooit wanneer die 2 de koers gaan openbreken. Al het hele voorjaar is gebleken dat je alert zijn het belangrijkste is. Evenepoel en Pogacar zijn meesters in het demarreren op onverwachte plekken."