Demi Vollering maakt hattrick helemaal af in Luik-Bastenaken-Luik en kroont zichzelf tot vrouw van het voorjaar

In Luik-Bastenaken-Luik heeft Demi Vollering opnieuw gewonnen. De Nederlandse was in de sprint sterker van Elisa Longo Borghini.

Net als in de Waalse Pijl moesten de vrouwen weer erg vroeg aan de bak in Luik-Bastenaken-Luik. Op zo'n 75 kilometer van de meet ontstond een interessante kopgroep met Reusser, Niewiadoma, Spratt, Henderson en Peperkamp. Vooral de aanwezigheid van Reusser (SD Worx) was daarin belangrijk. Niewiadoma reed lek, op La Redoute werd de kopgroep stevig uitgedund en Reusser ging ook alleen op zo'n 35 kilometer van de streep. Annemiek van Vleuten probeerde een paar keer op La Redout, maar geraakte niet weg. Reusser reed al maar verder weg en pakte bij 1'30". In het peloton was het uiteindelijk Trek-Segafredo en vooral een sterke Shirin Van Anrooij die het gat weer tot op zo'n 40 seconden brachten. Net voor de Roche-aux-Faucons reed Trek-Segafredo met drie rensters weg, Vollering was niet mee. Maar op de beklimming reed de Nederlandse naar onder meer Longo Borghini toe en ook Reusser was niet ver meer. Vollering met drie op een rij neer Na het eerste deel reed Reusser opnieuw weg met Longo Borghini, Vollering liet het gat vallen. Op het tweede deel reed Vollering naar de twee toe, Reusser moest even later lossen. Vollering en Longo Borghini reden samen naar de streep en sprintten voor de overwinning. Uiteindelijk was het Vollering die sterkste was. Haar derde zege op rij na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Reusser maakte het feestje van SD Worx compleet met een derde plek.